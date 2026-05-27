Артём Крапивин вместе с другом убил отца в Липецкой области из самодельного оружия

В Липецкой области суд Лебядянского района принял решение об аресте сына Алексея Крапивина, тело которого было обнаружено в лесу с огнестрельным ранением, сообщает aif.ru.

По версии правоохранителей, преступление было спланировано заранее. Следствие считает, что подготовка началась ещё в апреле. Трагедия произошла, когда отец с сыном Артемом возвращались на автомобиле из Липецка. Домой они так и не доехали — родственники забили тревогу после того, как мужчины перестали выходить на связь.

В ходе поисковых мероприятий полиция обнаружила автомобиль пропавшего в лесу Лебедянского округа. Рядом с машиной было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали двоих: сына убитого и его приятеля. Как установило следствие, смертельный выстрел произвёл именно знакомый юноши. Подозреваемые дали признательные показания. Для совершения убийства, по данным СК, использовалось самодельно переделанное огнестрельное оружие.

Расследование уголовного дела продолжается.

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его сына, стал их конфликт из-за плохой успеваемости молодого человека.