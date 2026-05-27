Изображение сгенерировано нейросетью
Медицина

Врачи рассказали о пользе холодного кофе в жару

Анастасия Мериакри
В эфире программы «Жить здорово!» (16+) на Первом канале эксперты обсудили, как холодный кофе влияет на организм в жаркую погоду и чем он отличается от обычного охлажденного кофе.

Доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что речь идет о кофе, приготовленном методом настаивания молотых зерен в воде, а не просто об остывшем горячем напитке. Это важное различие, так как метод приготовления влияет на содержание кофеина и других полезных веществ.

Офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что холодный кофе содержит примерно вдвое меньше кофеина по сравнению с традиционным горячим вариантом. Это может помочь уменьшить риск потери жидкости организмом в жаркое время года, что особенно актуально в летний период.

Кардиолог Герман Гандельман добавил, что в холодном кофе выше содержание хлорогеновой кислоты и полифенолов. Эти вещества способны снижать вероятность образования тромбов, риск которых может возрастать летом.

Иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что холодный кофе отличается менее выраженной горечью. Благодаря этому многие люди могут употреблять его без сахара, что уменьшает количество лишних калорий в рационе.

