Синоптик Шувалов предупредил о резких перепадах температуры в июне

Июнь в средней полосе России — это переходный и крайне непредсказуемый месяц, который может преподнести как погодные сюрпризы в виде заморозков, так и периоды экстремальной жары. Об этом «Известиям» рассказал синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, климатическим пиком лета для средней полосы является июль. Июнь же служит промежуточным этапом, когда погода только начинает переходить к летним нормам.

«Самая высокая температура по году, по климатическим данным, наблюдается в июле. Июнь — это промежуточный месяц. К концу месяца температура, конечно, вырастает. Средняя температура в средней полосе достигает +18… +19 градусов», — отметил эксперт.

Однако средние показатели могут быть обманчивы. Метеоролог подчеркнул, что средняя месячная температура июня может сильно различаться от года к году. В истории наблюдений были как уникальные случаи, когда она опускалась ниже +10 градусов (с заморозками в начале месяца), так и периоды аномальной жары, когда средние значения превышали +20 градусов, как это было, например, в 1972 и 2010-х годах.

Кроме того, эксперт обратил внимание на прямую зависимость между температурой и осадками. Чем активнее прогревается воздух и выше поднимается столбик термометра, тем больше влаги он может удерживать, что значительно повышает вероятность обильных ливневых дождей и гроз.