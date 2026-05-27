Рязанский школьник победил с платформой доставки на конкурсе «Большие вызовы»

В заключительном этапе Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» приняли участие около 1,3 тыс. школьников из различных регионов России и стран СНГ, среди которых были и 10 учащихся из Рязанской области.

Федор Горохов, воспитанник Кванториума «Дружба», стал призером конкурса в направлении «Передовые производственные технологии». Его проект «Автономная платформа доставки „Factory Move“» был высоко оценен экспертами и представляет собой современное технологическое решение, направленное на автоматизацию и развитие производственных процессов.

Конкурс «Большие вызовы» является важной площадкой для будущих инженеров и исследователей, где школьники могут прорабатывать свои идеи, представлять их профессиональному сообществу и получать обратную связь от ведущих экспертов.