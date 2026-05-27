Массовое отключение воды ждет рязанцев из-за переврезки водовода

Водоканал города Рязани информирует жителей о плановом отключении холодного водоснабжения. Это связано с необходимостью проведения работ по переврезке водовода и установке задвижки.

С 28 мая 20:00 до 29 мая 08:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

1-й Весенний переулок (Дядьково), д. 1, 2, 3, 4;

1-й Газетный переулок (Дядьково), д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27 корп.1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53;

1-й Земляничный проезд, д. 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 34, 36, 37, 39, 43;

1-й Песоченский проезд, д. 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 52;

1-й Совхозный проезд, д. 2/4, 4, 7/7, 11, 12, 13, 14, 15;

2-й Бульварный проезд (Дядьково), д. 1, 2, 3, 4, 6, 8;

2-й Весенний переулок (Дядьково), д. 1, 2, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;

2-й Газетный переулок (Дядьково), д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 20 корп.1, 23 корп.1, 24, 24а, 33, 35, 37;

2-й Земляничный проезд, д. 1, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35 лит.А, 36, 37, 38, 41;

2-й Малиновый проезд, д. 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24;

2-й Новый проезд, д. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

2-й Песоченский проезд, д. 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 45;

3-й Малиновый проезд, д. 4, 6, 10;

3-й Новый проезд, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

3-я Весенняя линия (Дядьково), д.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

4-й Новый проезд, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

5-й Новый проезд, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24;

6-й Новый проезд, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;

ул.8-го Марта, д. 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корп.2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28/14, 30, 32, 34;

ул.Белинского, д. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19/37, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32;

ул.Боголюбова, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 корп.1, 20, 21, 22, 22лит.Б, 23, 23а, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36стр.1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64 корп.1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 корп.1, 76стр.3, 77, 78, 78 корп.1, 78 корп.2, 80, 80 корп.1, 81, 82, 82 корп.1, 82 корп.2, 83, 84, 84 корп.1, 85, 86, 86строение 1, 87, 88, 88 корп.1, 89, 90, 90 корп.1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 корп.1, 98, 102, 107;

ул. Большая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 90 корп.1, 92, 94 корп.1, 98, 100, 102, 102 корп.1, 104, 104 корп.2, 106, 106 корп.1, 106 корп.2;

ул. Бугровка, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

ул.Быстрецкая, строение 26 (МАДОУ Детский сад №36), 10, 11, 15, 17, 18 корп.1, 19 корп.1, 20, 20 корп.1, 20 корп.2, 20 корп.3, 21, 22, 23, 25;

ул.Весенняя (Дядьково), д. 1, 2, 2 корп.4, 2 корп.5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;

ул.Гражданская, д. 1, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп.2, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

ул.Грачи (Дядьково), д. 1, 2, 2 корп.1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30 корп.1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп.1, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 корп.1, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 62 корп.2, 63, 64, 64 корп.1, 66, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 91 корп.1, 93 корп.1, 94, 112;

ул.Грибоедова, д. 3, 5, 7, 8а (ГБУ РО Центр социальной реабилитации инвалидов), 9, 11/8, 14, 18, 20, 22, 22 корп.1, 24/5, 26/6, 26/6 (ГБУК РО Библиотека им.Горького), 26/6 (ГБУК РО ИАЦ культуры и туризма), 35, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50а, 53, 55, 57, 59;

ул.Есенина, д. 2, 2 корп.1, 2а, 4, 6, 9 (ГКУ РО Центр развития сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области), 10, 14, 16, 17 (ГБУ РО ГКБ №4), 20 корп.2, 20 корп.3, 22, 25, 27 (ГАУК Рязанский театр кукол), 34, 36, 37/2, 38, 41, 42, 43, 45, 45 корп.1, 46 (МАУДО РГДДТ), 47/24, 50, 53/13, 57 (МБОУ Школа №43), 58 (МБДОУ Детский сад №60), 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71, 72/2, 108, 110, 112, 112 (ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей);

ул.Затинная, д. 3, 4, 5, 7, 8 корп.1, 9, 11, 16а, 20, 23, 24, 24а, 26 корп.1, 27а, 30, 30 корп.1, 31, 32, 34а (МБДОУ Детский сад №119), 36, 38 корп.1, 64-68, 72-76, 80, 80/12, 82, 84, 84 корп.1, 86, 86 корп.1, 88, 88 корп.2, 88 корп.3, 88а, 88б, 90, 92, 92 корп.1, 96;

ул.Зеленая (Дядьково), д.17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

ул.Земляничная, д. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11 корп.3, 13, 14, 15 корп.1, 15 корп.2, 17, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 59, 61, 65, 75;

Земляничный переулок 4, 6, 7а, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 34;

ул.Зубковой, д. 2 корп.2, 4 корп.1, 6 корп.1;

ул.Кальная, д.5, 5 корп.1, 7, 9, 11 (МБДОУ ЦРР — детский сад №26), 15, 17 (МБОУ Школа №73), 18, 18 корп.1, 18 корп.2, 22, 22 корп. 1 (МБДОУ Детский сад №41), 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 37 (ГБУ РО ГДП №2), 38, 39, 40, 42, 44, 44 корп.1, 50, 53, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 89, 93, 95, 107, 117;

Касимовское шоссе, д. 8 корп.1, 8 корп.2, 9 (МБУ ССВПД Ритуал), 9 (МП Водоканал города Рязани), 11а, 11б, 11в, 12а, 13, 14, 14а, 15, 15 корп.2, 16а, 17б, 19а, 19б, 20, 21, 21 корп.1, 21 корп.3, 21 корп.4, 22, 23, 23 корп.1, 23 корп.2, 23 корп.3, 23 корп.4, 25, 25 корп.1, 26, 27, 27 корп.4, 28, 29 корп.1, 29 корп.2, 30, 30 корп.5, 30а, 32, 32 корп.2, 32 корп.5, 32 корп.8, 35, 36, 36 корп.1, 36 корп.2, 37, 38, 38 (ГБУ РО ГКССМП), 38 корп.1, 38б (МБОУ Школа №59), 40, 40 корп.1, 40 корп.2, 40а (МБДОУ Детский сад №150), 41, 41б, 42, 42 (ГАУ ДПО Учебный центр МТСЗН РО), 42 корп.1, 44, 44 корп.1, 45, 46, 48, 48 корп.1, 48 корп.2, 48 корп.3, 48 корп.4, 48 корп.5, 48а (МБДОУ Детский сад №138), 49, 50, 50 (МБУ СШОР Юпитер), 50а (МАДОУ города Рязани Детский сад №147), 50б, 52, 52 корп.1, 52 корп.2, 54, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 56, 56 корп.1, 57, 61, 63, 65, 65к1, 67 корп.3, 67к2, 69, 69к1;

ул.Ленпоселок (Дядьково), д. 1, 1/1, 2, 2 корп.1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;

ул.Лермонтова, д. 2 (МБОУ Школа №36), 3, 5/1 (ГБУ РО Консультативно-диагностический центр), 8, 9а (ГБУ РО ГАРО), 10, 12, 13, 14 (МБДОУ ЦРР — детский сад №96), 16, 18, 20, 20 (ГКУ РО Ресурсный центр социального обслуживания населения), 20 (ГКУ РО УОДМС), 22 (МБОУ Школа №15);

ул.Лесопарковая, д. 8, 8 корп.1, 10, 10 корп.1, 10 корп.2, 12 корп.1, 12/3, 17/6, 18, 18 корп.1, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 38б, 39, 42, 43, 44, 44 корп.1, 45, 45а, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 61, 63 корп.1, 65;

ул.Макаренко, д. 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46 корп.1;

ул.Малиновая, д. 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18;

ул.Новая, д. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53б (ОГБУДО ДЭБЦ), 54, 56, 58, 60, 62, 63 (МБДОУ Детский сад №111), 64, 68/22, 84, 86а, 86б, 86в, 102, 104, 108/13, 110;

ул.Новоселов, д. 1/7, 3, 4, 4 корп.1, 5 корп. 1 (МБУДО РГЦРТД и Ю Созвездие), 5 корп.1, 6а (МБОУ Школа №31), 6а (МБУДО ДШИ №7), 7, 7 корп.1, 7 корп.2, 10, 12, 13 (МБУК КДЦ Октябрь), 14/16, 15, 15 корп.1, 16, 16а, 17, 17 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал №12), 17 корп. 1 (МБОУ Школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов), 17 корп. 1 (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 17 корп.2, 17а (МАДОУ Детский сад №131), 18, 19, 19 корп.1, 20, 21, 22, 23 корп.1, 24, 24 корп.1, 25, 25 корп.1, 27, 27 корп.1, 28, 28 корп.1, 28 корп.2, 28 корп.3, 29, 30, 30 корп.1, 30 корп.2, 30 корп.3, 30б (МБОУ Школа №68), 31, 31 (МКУ Управление по делам ГОЧС г.Рязани), 31а, 32, 32 корп.1, 32 корп.2, 32 корп.3, 32а (ГБУ РО Городская детская поликлиника №7), 33, 33 корп. 2 (ГБУ РО МФЦ Рязанской области), 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 33 корп.4, 33а (ГБУ РО Городской клинический родильный дом №1), 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.4, 35, 35 корп.1, 35 корп.2, 35 корп.3, 35 корп.4, 35а, 36, 36 корп.1, 36 корп.2, 36 корп.3, 37, 38, 38 корп.1, 38 корп.2, 38а (МАДОУ Детский сад №142), 40, 40 корп.1, 40 корп.2, 40 корп.3;

ул.Окская, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп.1, 14, 15;

Окское шоссе, д. 1, 1 (МАУК города Рязани Лесопарк);

ул.Полевая (Шереметьево-Песочня), д.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корп.2, 28, 29, 30;

проезд Белинского, д. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17;

проезд Бульвар Оптимистов (Дядьково), д. 10, 12;

проезд Грибоедова, д. 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 14, 15, 15 (МКУ Техобеспечение), 16, 16а, 16б, 18;

проезд Речников, д. 1, 1а, 1б, 1в, 1в (МАУК города Рязани Лесопарк), 5/9, 17;

ул.Радиозаводская, д. 1, 1 (Рязанская областная Дума), 1 корп.1, 1 корп.2, 3, 5/17, 7, 8, 9/36, 11/27, 25/19, 27, 39 (МКУ Техобеспечение);

ул.Рыбацкая, д. 1, 2, 3, 4 (МБДОУ Детский сад №66), 5, 6, 7, 8, 9, 10/5, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 18 корп.1, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 40, 42, 42 корп.1;

ул.Садовая (Дядьково), д. 1, 1д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51;

Сережин переулок, д. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 28;

ул.Сережина Гора, д. 1, 1а, 2, 2 корп.1, 2б, 3, 3в, 4, 4а, 6, 6 корп.1, 6б, 7, 9, 11, 13, 14 (ОГБОУ Школа — интернат Вера), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 (ОГБОУ Школа — интернат Вера), 35, 37, 39, 41, 43, 45;

ул.Советской Армии, д. 1/34, 2, 2 корп.1, 3, 3 корп. 5 (МБДОУ Детский сад №117), 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 4, 4 корп.1, 5, 5 (МБУДО ЦДТ Октябрьский), 5 корп.1, 5 корп.2, 5а (МБДОУ Детский сад №125), 6, 6 корп.1, 7, 7 (МБУ СШ Вымпел), 7 (МБУДО СД (Ю) ТТ Мечта), 7 корп. 1 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал №3), 7 корп.1, 8, 8а (МБДОУ Детский сад №4), 9, 10, 10а (МБДОУ Детский сад №112), 12, 14/9, 18, 18 (ГБУ РО ГДП №2), 20, 20а (МАДОУ Детский сад №130), 22, 24, 24 корп. 1 (МБОУ Школа №9), 26, 26 корп.1, 28/7, 28/7 (МБУ СШОР Юпитер);

ул.Совхозная, д. 3, 5, 5а, 6, 7, 7 корп.2, 7а, 7б, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25;

Солотчинское шоссе, д.2, 4, 4 корп.1;

Театральная площадь, д. 1, 3, 5;

ул.Тимакова, д. 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 7 (МБОУ Школа №67), 7 (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 8, 8 корп.1, 9 (МБОУ Школа №63), 10, 11, 12, 12 корп.1, 13, 14, 15/23, 15/23 (ГБУ РО СП №1), 16, 22, 22 корп.1, 22 корп.2, 26, 30;

ул.Тимуровцев, д. 1, 2, 3, 4 (МБОУ Школа №50), 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 5 корп.3, 6, 6 корп.1, 8, 9, 9 корп.1;

ул.Тургенева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15/17, 16, 16 корп.1, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30;

ул.Урицкого, д. 1/9, 2а (ОГБУ ДПО РИРО), 3, 3 корп. 1 (МКУ Управление по делам ГОЧС г.Рязани), 4 (ОГБУДО ДЭБЦ), 5, 5 корп.1, 6/106, 6/106 (ГБУ РО ГДП №2), 7, 7 корп. 1 (ГБУ РО ГКБ №11), 9, 10/70, 11/61, 12, 14, 14 корп.1, 14 корп.2, 14 корп.3, 16, 16 корп.1, 16 корп.2, 17, 18, 18 корп.1, 19, 20, 20 корп.1, 20 корп.2, 20r3, 21, 23, 23а (МБДОУ ЦРР- Детский сад №2), 25, 27, 33, 34, 35, 36, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 65, 65 корп.1, 66, 67, 69, 70, 70а, 72 (ГБУК РОНМЦ НТ);

ул.Фирсова, д. 2, 4 корп.1, 6, 6 корп. 1 (МБДОУ Детский сад №91), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 корп.1, 19, 20, 20 корп.1, 21, 22, 22 корп.1, 22 корп.2, 23а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 24;

ул.Фурманова, д. 1, 2/4, 3, 11, 13, 15, 54б, 58, 66, 68;

ул.Центральная (Дядьково), д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 47б (Администрация МО-Дядьковское сельское поселение), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 131а, 132, 132 корп.1, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139а, 139в, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146а, 147, 148, 149, 150, 151, 152а, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 166, 167, 168, 998, 999;

Шереметьевский проезд, д. 4, 8, 12, 14, 16;

ул.Электрозаводская, д..1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 51, 52 (ГКУ Центр занятости населения Рязанской области), 54, 54а, 54б, 54в, 54г, 56 (МБОУ Школа №14), 79, 81, 83, 87;

ул.Юбилейная (Дядьково), д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (МБДОУ Дядьковский детский сад), 15 (МБДОУ Дядьковский детский сад), ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (ул. Новоселов д. 33А), городская стоматологическая поликлиника №4 (ул. Тимакова д. 15/23), городская детская поликлиника №7;(ул. Новоселов д. 32А).

Будет снижена подача ХВС по адресам:

ул.Есенина, д. 37/2-71;

ул.Машиностроителе,й д. 1/8-11/9,2/6-14/7;

ул.Горького, д. 10-225-1-11;

ул.Новая, д. 15/2-69/12 1-13;

ул.Циолковского, д. 2/6-18-6,1-13;

ул.Урицкого, д. 3-11/61,2в;

ул.Электрозаводская, д.87.

А также на улицах: ул.Фрунзе, ул. Горького, ул. Радищева, ул. Ленина, ул. Урицкого(от Свободы до ул. Есенина), ул. Садовая, ул. Щедрина, ул. Подгорная, ул. Введенская, ул. Вознесенская, ул. Свободы, ул.Скоморошинская, Торговый городок.

В том числе в образовательных учреждениях: