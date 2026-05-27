Аркадий Фомин принял участие в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа

Во вторник, 26 мая, в Московской области состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. В мероприятии принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.
Одна из тем повестки касалась решения демографических задач и укрепления здоровья женщин. Как сообщил спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов, работа в этом направлении будет продолжена с акцентом на поддержку материнства и детства. Он отметил, что из восемнадцати субъектов Центральной России в восьми приняты законы, так или иначе запрещающие склонение к прерыванию беременности. Комплексная система профилактики закреплена пока только в Московской и Рязанской областях.
Аркадий Фомин рассказал коллегам об опыте региона, подчеркнув, что повышенное внимание уделяется женщинам, находящимся в ситуации кризисной беременности. Для них внедрено трехэтапное консультирование: с участием медицинского психолога, специалистов социальных служб, юристов, представителей духовенства.
Отдельно Аркадий Фомин остановился на вопросах повышения качества оказываемых медицинских услуг. В 2025 году в регионе были созданы четыре новые женские консультации, что повысило доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам в сельской местности. Организовано бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, включающего генетические и гормональные исследования, а также дополнительные обследования, не входящие в систему ОМС.