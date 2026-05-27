Фото: Рязанской областной Думы
Власть и политика

Аркадий Фомин принял участие в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Во вторник, 26 мая, в Московской области состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. В мероприятии принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Одна из тем повестки касалась решения демографических задач и укрепления здоровья женщин. Как сообщил спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов, работа в этом направлении будет продолжена с акцентом на поддержку материнства и детства. Он отметил, что из восемнадцати субъектов Центральной России в восьми приняты законы, так или иначе запрещающие склонение к прерыванию беременности. Комплексная система профилактики закреплена пока только в Московской и Рязанской областях.

Аркадий Фомин рассказал коллегам об опыте региона, подчеркнув, что повышенное внимание уделяется женщинам, находящимся в ситуации кризисной беременности. Для них внедрено трехэтапное консультирование: с участием медицинского психолога, специалистов социальных служб, юристов, представителей духовенства.

«Работает кризисный центр с возможностью проживания, а также круглосуточный «телефон доверия». Развивается система информирования о действующих мерах поддержки, – уточнил спикер спикер законодательного собрания. – Принят целый ряд решений, направленных на помощь молодым семьям. В Рязанской области установлена единовременная выплата беременным студенткам очной формы обучения, введено увеличенное пособие при рождении ребенка до 25 лет, компенсация аренды жилья, дополнительные социальные сервисы».

Отдельно Аркадий Фомин остановился на вопросах повышения качества оказываемых медицинских услуг. В 2025 году в регионе были созданы четыре новые женские консультации, что повысило доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам в сельской местности. Организовано бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, включающего генетические и гормональные исследования, а также дополнительные обследования, не входящие в систему ОМС.

«Для обеспечения экспертного подхода к вопросам демографии мы привлекаем представителей научного сообщества. На базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова был открыт Центр демографических компетенций. В целях координации работы по повышению рождаемости и профилактики абортов под руководством Губернатора создан Демографический штаб, – поделился глава регионального парламента. – Наш областной закон реализуется менее года, но уже сейчас видно: реальные результаты дают меры, направленные на поддержку беременных женщин, чтобы в любой жизненной ситуации они смогли сделать выбор в пользу рождения ребенка».

Предыдущая статья
Два автомобиля сгорели в Рязанской области, есть пострадавший
Следующая статья
ФСБ задержала жителя Рязанской области за госизмену

Популярные материалы

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Акценты

МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.

Темы

Общество

В Лесопарке высадили Аллею предпринимательства

Организаторами акции «Экобизнес» выступили городская администрация и областная Торгово-промышленная палата.
Акценты

Новый взгляд на Золотое кольцо: почему туристы всё чаще едут в Ярославль и Рыбинск

Примерно в 460 километрах от Рязани (если на машине, то часов 5–6 спокойной езды по трассе М-7) находится город, который смело можно называть «золотым» во всех смыслах.
Все события Рязани и области

Летом в Рязани обновят 10 километров тепловых сетей

Земляные работы стартовали в районе улицы и площади Попова. На объект уже завозят материалы для капитального ремонта основного трубопровода.
Общество

30 мая в Рязани перекроют движение из-за «Зеленого Марафона»

В рамках проведения спортивно-социального проекта Сбера «Зеленый Марафон» 30 мая с 09:25 до 12:30 будет временно ограничено движение транспорта на трассе забега.
Общество

Депутаты «Единой России» отчитались перед жителями Рязани о проектах 2025 года

В рамках отчётной кампании депутаты фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе представляют избирателям отчёты о своей работе за прошлый год.
Армия и СВО

Аркадий Фомин: Гордимся нашими героями! Именно такие люди должны работать с молодежью, воспитывать уважение к историческому и культурному наследию нашей Родины

В четверг, 21 мая, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с участником специальной военной операции Юрием Ларцевым.
Общество

Павел Малков оценил ход благоустройства и пешеходные маршруты в Скопине.

Губернатор Рязанской области Павел Малков проинспектировал, как продвигаются работы по благоустройству в городе Скопине.
Общество

В Рязанском Политехе отметили юбилей дочери героя‑танкиста Людмилы Серебряковой

Людмила Андреевна поделилась воспоминаниями о детстве, учебе, литературном творчестве и ряжских корнях своей семьи.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье