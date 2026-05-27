ФСБ России сообщила о задержании в Рязанской области гражданина России 1985 года рождения, которого подозревают в разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным спецслужбы, мужчина сам установил контакт с представителем украинской разведки через Telegram и поддерживал общение с ним. С 2025 года рязанец собирал и передавал сведения об объектах Минобороны России, транспортной инфраструктуре, предприятиях оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона. Кроме того, в материалах дела фигурирует информация о российских военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

Следственное отделение УФСБ России по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». Речь идет об оказании помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России.

В ФСБ отдельно подчеркнули, что украинские спецслужбы активно используют интернет, социальные сети и мессенджеры для поиска людей, готовых к сотрудничеству. Ведомство предупредило, что всех причастных к подобной деятельности будут устанавливать и привлекать к уголовной ответственности.