Жители Рязани нацелились накопить детям почти 5 млн рублей

Почти каждый третий рязанец (31%) откладывает деньги на будущее детей, прежде всего на образование и покупку жилья. Средняя сумма, которую горожане рассчитывают накопить, достигает 4,7 млн рублей, показывают данные исследования партнёров СберИнвестиций — СберНПФ и СберСтрахования жизни, — приуроченного к Петербургскому международному экономическому форуму.

Здоровье (86%), хорошее воспитание (69%) и собственное жильё (62%) — вот, что жители Рязани хотят дать детям в первую очередь. 54% стремятся обеспечить качественное образование, 34% — возможность найти достойную работу, 11% — навыки финансовой грамотности, 6% — стартовый капитал.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Жители Рязани ставят целью накопить на будущее детей 4,7 млн рублей. Это на 400 тысяч рублей больше, чем в среднем по стране. Основные цели накоплений — отдельное жильё и образование. Системно идти к таким амбициозным финансовым задачам можно с налоговыми льготами, например, при помощи программы долгосрочных сбережений (ПДС) или полиса накопительного страхования жизни. Кроме того, по ПДС доступна господдержкка на личные пополнения».

Активнее всего накопления на будущее детей формируют россияне 31–40 лет — 39%, а также 18–30 лет — 35%. Среди тех, кто откладывает на эту цель, больше женщин — 32% против 24% среди мужчин.

Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек по репрезентативной выборке.