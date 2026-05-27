Натурализованный россиянин торговал немаркированными сигаретами в Рыбном

В городе Рыбное сотрудники полиции пресекли торговлю немаркированными сигаретами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД совместно с коллегами из ОМВД России «Рыбновский» пресекли сбыт свыше 3 тысяч пачек немаркированной табачной продукции через сеть торговых точек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в городе Рыбное в трех специализированных торговых павильонах продаются по невысокой цене сигареты без специальных (акцизных) марок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оперативники установили, что к сбыту сомнительной продукции причастен 36-летний владелец объектов торговли, уроженец страны ближнего зарубежья – натурализованный гражданин России.

Зафиксировав факт продажи нелегальной продукции, полицейские провели обследование в торговых помещениях и изъяли 3385 пачек сигарет известных марок общей стоимостью 518 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают каналы поставки нелегальной табачной продукции.

Дознавателем ОМВД России «Рыбновский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.