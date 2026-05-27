ФСБ России опубликовала видео с жителем Рязанской области, которого задержали по подозрению в государственной измене. На кадрах мужчина признался, что передавал украинской стороне информацию о значимых объектах региона и соседних областей.

По словам задержанного, сотрудничество с украинской разведкой началось в 2025 году. Он заявил, что помогал Киеву в решении разведывательных задач и отправлял сведения своему куратору через Telegram.

«Передавал информацию в отношении различных значимых объектов на территории Рязанской и соседних областей», — сказал мужчина на опубликованной записи.

В ФСБ сообщили, что задержанный — гражданин России 1985 года рождения. По версии спецслужбы, он самостоятельно установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

Следствие считает, что мужчина собирал и передавал сведения об объектах Минобороны России, транспортной инфраструктуре, предприятиях оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Кроме того, речь идет о данных о военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.