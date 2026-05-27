Два автомобиля сгорели в Рязанской области, есть пострадавший

Два автомобиля сгорели в Рязанской области в течение нескольких часов. Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России.

Первый пожар случился 25 мая в 23:45 в деревне Гребнево Старожиловского муниципального округа. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники.

На пожаре пострадал мужчина 1982 года рождения, он госпитализирован.

26 мая в 02:31 загорелся автомобиль в деревне Зелёные Дворики Рыбновского муниципального округа. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.