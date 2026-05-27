В Рязани на одну ночь закроют движение по Московскому шоссе

Администрация Рязани сообщила о закрытии движения транспорта по Московскому шоссе.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по Московскому шоссе 30 мая с 22.00 до 06.00 31 мая будет закрыто движение транспорта от д. 10 корп. 5 до пересечения с Михайловским шоссе.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

– автобусы маршрутов №№30М3, 41М2, 47М2, 50М3, 53М2, 66М2, 68М3, 71М2, 73М2, 75М2, 88М2, 95М2 на участке пути между остановками «Вокзальная ул.» и «ТРЦ Премьер» будут следовать по Михайловскому шоссе, ул. Московской, Шоссейному переулку (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

– автобусы маршрутов №№7, 27 следуют до ж/д вокзала «Рязань-2»;

– автобусы маршрута №46М3 от остановочного пункта «Дом Художник»

в прямом и обратном направлении следуют по Северной окружной дороге, далее по маршруту;

– движение троллейбусов маршрутов №№1, 9, 10, 16, 16А на период проведения работ приостанавливается.

На время проведения ремонта будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место работ будет огорожено.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.