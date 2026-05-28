Фото музыкального театра
Общество

Артисты Рязанского музыкального театра победили на международном фестивале «Звёздный клинок»

Олеся Чугунова
Солист и артист балета Рязанского музыкального театра стали обладателями первого места в дуэтном зачете на международном профессиональном фестивале «Звёздный клинок». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль объединил артистов, каскадеров, студентов театральных вузов и мастеров фехтовального искусства. В состав жюри вошли деятели культуры, искусства и спорта.

Участие в конкурсе приняли коллективы из Ижевска, Томска, Уфы, Рязани и других регионов России. Программа фестиваля включала не только конкурсные показы, но и мастер-классы, семинары, открытые уроки, круглые столы и перформансы.

Рязанский музыкальный театр представил на суд жюри две сцены из мюзикла Владимира Баскина «Сирано де Бержерак». По итогам конкурса солист Даниил Казаков и артист балета Максим Ситкин завоевали первое место в номинации «Дуэт». Кроме того, артисты музыкального театра получили второе место в номинации «Ансамбль».

Премьера мюзикла «Сирано де Бержерак» в Рязанском музыкальном театре состоялась 19 июня 2025 года. Режиссёр-постановщик — Анастасия Русанова, балетмейстер-постановщик — Софья Прилуцкая, постановщики сценического боя — Олег и Виктор Мазуренко.

Ранее спектакль был тепло принят зрителями и критиками. На XI региональном театральном фестивале «Зеркало сцены» мюзикл получил три награды: «Лучшая мужская роль» — Даниил Казаков, «Лучший молодой актёр» — Даниил Степанов, а также специальную премию жюри «За высокую музыкальную культуру» дирижёру-постановщику Сергею Киссу.

