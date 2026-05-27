В Лесопарке высадили Аллею предпринимательства

В День российского предпринимательства в Рязани появилась новая зелёная зона — Аллея предпринимательства. Организаторами акции «Экобизнес» выступили городская администрация и областная Торгово-промышленная палата.

В мероприятии приняли участие руководители крупных местных предприятий — члены палаты. Они высадили в Лесопарке саженцы красных клёнов, заложив тем самым начало новой аллее.

Заместитель главы администрации Рязани Жанна Булатова поздравила собравшихся с праздником и отметила их неравнодушие к городу. По её словам, социально и экологически ответственный бизнес играет ключевую роль в развитии областного центра.

Президент Торгово‑промышленной палаты Людмила Козлова подчеркнула, что подобные экологические высадки станут регулярными, а не разовой акцией.