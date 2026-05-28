Происшествия

В Рязани суд вынес приговор 17 наркоторговцам, они поедут в колонии строгого и особо строгого режима

Алексей Самохин
Московский районный суд Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении 17 участников преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года осужденные, действуя в составе преступного сообщества, осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Рязанской, Брянской и Липецкой областей посредством различных сетевых ресурсов.

Участниками преступного сообщества совершено более 80 особо тяжких преступлений. Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 248 кг различных наркотических средств.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 13 лет с отбыванием в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства мобильные телефоны и транспортные средства, используемые осужденными при осуществлении преступной деятельности.

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Акценты

Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, её брат пропал
Погода

Ливни с градом и сильным ветром ожидаются в Рязанской области

Метеопредупреждение опубликовано пресс-службой ГУ МЧС России по Рязанской области. 
Новости России

ВСУ атаковали гимназию №7 в Сватове ЛНР

В городе Сватово, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные нанесли удар по зданию гимназии №7.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...

Общество

13 случаев несанкционированного подключения газа выявлено в Рязанской области

Незаконные врезки зафиксированы в Спасском, Шиловском, Рязанском, Рыбновском округах, а также городе Рязани. Совместно со специалистами газораспределительных организаций все подключения были ликвидированы. 
Политика

В России предложили отказаться от слова «гамбургер» и бороться с американским фастфудом 

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил отказаться от слова «гамбургер» и заменить его русскими аналогами. По его мнению, англицизмы в сфере фастфуда нужно запретить, а вместо западной еды продвигать каши, блины и сырники.
Политика

«Орешников» могло быть два: генерал Попов объяснил, почему стороны это скрывают

Военный эксперт Владимир Попов допустил, что во время недавнего удара по Украине могли применить сразу два комплекса «Орешник». По его словам, Москва и Киев не раскрывают детали намеренно — речь идет о возможностях ракет и реальной эффективности ударов.
Происшествия

В Рязани задержана 21-летняя девушка, укравшая 800 тысяч по указанию мошенников

В полицию обратилась 35-летняя местная жительница и сообщила, что в ее квартире на улице Вишневой вскрыт сейф, из него пропали 800 тысяч рублей и золотые украшения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Происшествия

Брат убитой в Рязани 15-летней девочки задержан

В настоящее время он дал признательные показания и рассказал о совершенном им преступлении.
Общество

Жители нескольких улиц Рязани остались без электричества в разгар рабочего дня 

28 мая жители нескольких улиц Рязани столкнулись с внезапным отключением электроэнергии. Причина — технологический сбой в сети. Ремонтники уже работают на месте, однако сроки восстановления пока не называются.
Новости кино и ТВ

На СТС выходит мелодрама Жоры Крыжовникова с Лядовой, Стречиной и Трейстер

По сюжету одна случайная встреча навсегда изменит жизни Оксаны (Ксения Трейстер). Всё началось… со свадьбы сестры Тани (Ангелина Стречина), которую организовывает мама Галя (Елена Лядова). Правда, праздничный день превращается в череду катастроф. На торжестве даже появляется бывший Тани (Иван Жвакин), а самоуверенный бизнесмен Сергей (Константин Белошапка) при всех делает предложение Оксане.
Новости кино и ТВ

Сериал «Тайный город» со звёздным актёрским составом выйдет осенью 2026 года

Осенью 2026 года на телеканале ТНТ и Кинопоиске выйдет восьмисерийный мистический экшен «Тайный город» — масштабный проект с Алексеем Гуськовым, Юрием Колокольниковым и Юлией Пересильд в главных ролях.

