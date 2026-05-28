В Рязани суд вынес приговор 17 наркоторговцам, они поедут в колонии строгого и особо строгого режима

Московский районный суд Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении 17 участников преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года осужденные, действуя в составе преступного сообщества, осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Рязанской, Брянской и Липецкой областей посредством различных сетевых ресурсов.

Участниками преступного сообщества совершено более 80 особо тяжких преступлений. Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 248 кг различных наркотических средств.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 13 лет с отбыванием в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства мобильные телефоны и транспортные средства, используемые осужденными при осуществлении преступной деятельности.