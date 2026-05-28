В Рязанской области выявили несанкционированный сброс сточных вод в реку Дубянка

В апреле-мае 2026 года сотрудники Минприроды Рязанской области зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке Дубянка. Виновником стал несанкционированный сброс сточных вод от ООО «Водоканал Плюс».

Сотрудники Минприроды Рязанской области провели отбор проб воды из реки Дубянка в селе Ходынино Рыбновского округа. Исследования проходили 15 и 22 апреля, а также 21 мая при участии аккредитованной лаборатории ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по Рязанской области. Эксперты анализировали воду по пяти ключевым параметрам: содержание аммонийного азота, нитратов, нитритов, фосфатов и анионных поверхностно-активных веществ.

В ходе выездных обследований был установлен факт несанкционированного сброса сточных вод в реку Дубянка со стороны ООО «Водоканал Плюс». При этом выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Протоколы исследований уже направлены в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора. Ситуация остаётся на контроле регионального министерства природопользования, которое рассматривает вопросы нарушения природоохранного законодательства. Помимо этого, предстоит определить размер вреда, нанесённого реке.