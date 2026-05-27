Один человек погиб, двое пострадали в аварии на трассе М-5 в Спасском районе

Подробности трагического ДТП сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
27 мая, примерно в 13:05, в Спасском районе, на 236-м километре автодороги М-5 «Урал», по предварительной информации, произошло столкновение автомобилей «Рено» и «БМВ».
В результате происшествия водитель автомобиля «БМВ» от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля «Рено» и его пассажир получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.