Заседание правительства Рязанской области 27 мая 2026
Власть и политика

В Рязани более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА 15 мая

Алексей Самохин
Губернатор Рязанской области Павел Малков 27 мая провёл заседание регионального правительства. Центральной темой стали последствия атаки беспилотников 15 мая и ход восстановительных работ.

С докладами выступили министр труда и социальной защиты Андрей Кричинский и глава администрации Рязани Борис Ясинский. По их словам, более 200 человек уже получили выплаты на первоочередные нужды. В ближайшее время начнётся перечисление средств семьям погибших, а также компенсаций за утраченное имущество. Для каждой пострадавшей семьи организовано индивидуальное сопровождение. Параллельно ведётся работа с ведомствами по сбору и восстановлению документов, необходимых для назначения выплат. В четырёх пунктах временного размещения сейчас живут 27 семей.

Строительная экспертиза показала: два подъезда дома на улице Новосёлов, 42 восстановлению не подлежат. Их полностью снесут. Речь идёт примерно о 70 квартирах и ряде нежилых помещений. После обследования здания специалисты разработают проектные решения. Уцелевшее имущество жильцов уже вывозят в сопровождении спасателей.

Второй пострадавший дом, на Касимовском шоссе, находится в лучшем состоянии. Там ремонтируют фасад и повреждённые квартиры. В соседних помещениях, где ударная волна выбила стёкла, тоже идут восстановительные работы. На обоих объектах круглосуточно дежурят сотрудники городской администрации.

Губернатор потребовал убрать бюрократические барьеры для пострадавших. 

«Надо сделать так, чтобы они не ходили по инстанциям для оформления выплат. Мы должны помогать во всём», — цитирует его пресс-служба. 

Малков также поручил составить социальный паспорт на каждую семью и на текущей неделе лично встретиться с жителями пострадавших домов повторно.

