Жителя Сасовского округа будут судить за убийство у кафе

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя региона. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, всё произошло ночью в ноябре 2025 года возле кафе в деревне Лукьяново Сасовского округа. Между мужчинами вспыхнул конфликт на почве личной неприязни.

Следователи считают, что обвиняемый не менее восьми раз ударил знакомого ножом. Потерпевший скончался от полученных ранений.

Фигуранта дела заключили под стражу. Уголовное дело направили в Сасовский районный суд для рассмотрения по существу. По статье об убийстве мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.