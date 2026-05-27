Онлифанщицу Ксению, печально известную после видео с кальяном на куличе, приговорили к трём годам и 25 дням колонии общего режима. Об этом сообщил SHOT.

27-летняя девушка полностью признала вину. На заседание она принесла характеристики, дипломы и свидетельство о крещении. По словам Ксении, она регулярно посещает церковь и «ценит всё, что с ней связано».

Как выяснилось, прошлым летом девушку уже судили по статье 228 УК РФ за хранение наркотиков. Тогда ей назначили условный срок на три года. После нового дела суд отменил прежнее решение.

Помимо колонии, Ксении назначили 200 часов обязательных работ. Сразу после оглашения приговора девушку взяли под стражу в зале суда. Во время заседания она расплакалась.