Изображение от wirestock на Freepik
Общество

С начала года Соцфонд в Рязанской области оплатил более 6500 выходных дней родителям детей с инвалидностью

Алексей Самохин
В текущем году Отделение Социального фонда России по Рязанской области компенсировало свыше 6,5 тысяч дополнительных оплачиваемых выходных дней, направив на эти цели 36,5 млн рублей. За компенсацией расходов обратились более 200 организаций региона. Об этом сообщила пресс-служба отделения. 

Право на дополнительные оплачиваемые выходные дни имеют родители, опекуны и попечители, работающие по трудовому договору и воспитывающие детей с инвалидностью. Мера поддержки позволяет им ежемесячно брать до 4 дополнительных выходных дней для ухода за ребёнком — всего до 48 дней в год.

Родители могут использовать дополнительные выходные двумя способами:

— Брать частями: до 4 дней в месяц;

— Копить для того, чтобы в дальнейшем взять один длинный отпуск (но не более 24 дней подряд).

В случае, когда работают оба родителя, они могут делить эти дни между собой в любом удобном для семьи соотношении.

Процедура оформления включает в себя два обязательных этапа: согласование с работодателем дат планируемого отсутствия и подачу заявления, с приложением документов, подтверждающих право на льготу:

— свидетельство о рождении, либо документ об установлении опеки (попечительства) над ребенком-инвалидом;

— справку об инвалидности; 

— документ о месте жительства ребенка с инвалидностью;

— оригинал справки с места работы другого родителя о том, предоставлялись ли ему дополнительные выходные дни и в каком количестве.

Оплата предоставляемых дней производится работодателем в размере среднего заработка сотрудника и осуществляется из средств организации. Затем работодатель имеет право получить возмещение произведённых расходов из регионального Отделения СФР.

Право на использование дополнительных выходных дней ограничено текущим календарным годом. Перенос неиспользованных дней на следующий год, их авансовое оформление или денежная компенсация действующим законодательством не предусмотрены.

