У касимовца отберут автомобиль, купленный через вторые руки у должника

Касимовский районный суд Рязанской области рассмотрел дело о взыскании задолженности по договору потребительского займа и обращении взыскания на заложенное транспортное средство.

Микрокредитная компания подала иск к гражданину А., требуя взыскать задолженность по займу, штрафные санкции за просрочку, а также обратить взыскание на автомобиль, переданный в залог. По условиям договора, денежные средства были перечислены на карту заёмщика, а автомобиль стал обеспечением обязательств.

В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин А. продал заложенный автомобиль гражданину С., который позже перепродал его гражданину К. Последний был привлечён к делу в качестве ответчика. К. утверждал, что не знал о залоге и считает себя добросовестным покупателем. Однако суд указал: проверить информацию о залоге можно было в открытом реестре Федеральной нотариальной палаты.

«Вместе с тем, суд пришел к выводу, что приобретая автомобиль, К. мог проверить информацию о залоге ТС в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты, который является общедоступной базой данных», — говорится в пресс-релизе суда.

Суд признал иск обоснованным и удовлетворил его в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рязанском областном суде.