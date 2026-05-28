В Захарове пенсионера госпитализировали после пожара

За сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали пять очагов возгорания. Из них два случая приходятся на загорания мусора, ещё три — на техногенные пожары. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

26 мая в 21:22 поступило сообщение о возгорании в жилом одноэтажном доме в селе Захарово. Для тушения привлекли 15 человек и 4 единицы техники. В результате инцидента пострадал мужчина 1945 года рождения, которого госпитализировали. Площадь пожара составила 52 квадратных метра.

Спустя четыре часа, в 01:22 27 мая, загорелся автомобиль в Рязани. В ликвидации пожара участвовали 4 человека и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

В тот же день, в 17:19, поступило сообщение о пожаре в административном здании в Рязани. На место выехали 10 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра.