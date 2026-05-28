Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Происшествия

В Захарове пенсионера госпитализировали после пожара

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

За сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали пять очагов возгорания. Из них два случая приходятся на загорания мусора, ещё три — на техногенные пожары. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

26 мая в 21:22 поступило сообщение о возгорании в жилом одноэтажном доме в селе Захарово. Для тушения привлекли 15 человек и 4 единицы техники. В результате инцидента пострадал мужчина 1945 года рождения, которого госпитализировали. Площадь пожара составила 52 квадратных метра.

Спустя четыре часа, в 01:22 27 мая, загорелся автомобиль в Рязани. В ликвидации пожара участвовали 4 человека и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

В тот же день, в 17:19, поступило сообщение о пожаре в административном здании в Рязани. На место выехали 10 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра.

Предыдущая статья
Подруга рассказала подробности исчезновения молодого бизнесмена из Екатеринбурга

Популярные материалы

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Погода

Ливни с градом и сильным ветром ожидаются в Рязанской области

Метеопредупреждение опубликовано пресс-службой ГУ МЧС России по Рязанской области. 
Новости России

ВСУ атаковали гимназию №7 в Сватове ЛНР

В городе Сватово, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные нанесли удар по зданию гимназии №7.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Акценты

Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, её брат пропал

Темы

Новости России

В Нижнем Новгороде БПЛА атаковал здание областного суда

В Нижнем Новгороде утром 28 мая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов получило повреждения здание областного суда. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Общество

С начала года Соцфонд в Рязанской области оплатил более 6500 выходных дней родителям детей с инвалидностью

Право на дополнительные оплачиваемые выходные дни имеют родители, опекуны и попечители, работающие по трудовому договору и воспитывающие детей с инвалидностью. Мера поддержки позволяет им ежемесячно брать до 4 дополнительных выходных дней для ухода за ребёнком — всего до 48 дней в год.
Новости Касимова

У касимовца отберут автомобиль, купленный через вторые руки у должника

Касимовский районный суд Рязанской области рассмотрел иск микрокредитной компании к заёмщику, который не вернул долг и продал заложенный автомобиль. Суд признал требования кредитора обоснованными, но решение ещё можно обжаловать.
Экология, природа, животные

В Рязанской области выявили несанкционированный сброс сточных вод в реку Дубянка

В апреле-мае 2026 года сотрудники Минприроды Рязанской области зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке Дубянка. Виновником стал несанкционированный сброс сточных вод от ООО «Водоканал Плюс». 
Акценты

Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, её брат пропал
Новости Касимова

В Касимовском районе через суд пытаются выписать из дома внучку его хозяина

Дом находится в одной из деревень Касимовского округа. По данным суда, недвижимость принадлежит истцу. Кроме хозяина в доме зарегистрирована его внучка. Прописку девочка получила в 2005 году после рождения.
Политика

Эксперты рассказали, что конкретно можно уничтожить в Киеве

В публикации утверждается, что многие военные объекты столицы уже неоднократно подвергались атакам, поэтому основной вопрос сейчас связан не с поражением казарм и складов, а с разрушением инфраструктуры управления.
Экономика и бизнес

В Рязани пройдёт форум для предпринимателей ПРОБИЗНЕС2026

ПРОбизнес — ключевое деловое событие года, которое в шестой раз объединит бизнес, власть и экспертов на одной площадке.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье