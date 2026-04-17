В новом выпуске Comedy Club: ведущие в споре, звёзды «Универа» и паралимпийцы в студии

В пятницу, 17 апреля, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club (18+), который начнётся с неожиданного конфликта между ведущими.

Павел Воля и Гарик Харламов столкнутся с Сергеем Орловым прямо в начале шоу. Комик пойдёт в атаку и заявит: «20 лет разносите всех на свете, а вам что ни скажи, обижаетесь!». Эта острая реплика задаст тон первой части программы.

Гостями выпуска станут актёры популярного сериала «Универ. 15 лет спустя». В студию придут Виталий Гогунский, Мария Кожевникова, Стас Ярушин, Настасья Самбурская, Екатерина Молоховская и Денис Бузин, а также креативные продюсеры проекта Антон Колбасов и Евгений Соболев. Они расскажут зрителям, когда завершится съёмки сериала, и поделятся последними новостями о продолжении любимой истории.

Далее в программе — встреча с призёрами зимних Паралимпийских игр 2026 года. Иван Голубков, Филипп Шеббо и Ирина Громова посетят студию Comedy Club и, как ожидается, поделятся своими достижениями и эмоциями от прошедших соревнований.

В номерной части вечера зрителей ждут музыкальные и стендап-выступления. Александр Волобуев и Марина Кравец исполнят песню об отпуске. Роман Сафонов представит номер о релокации. Павел Воля, в свою очередь, выступит с наблюдением о том, что мужчины в последнее время теряют маскулинность.