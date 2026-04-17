Мессенджер Max преодолел отметку в 7 млн иностранных пользователей

Мессенджер Max продолжает активно наращивать международную аудиторию: по данным компании, на середину апреля 2026 года в нём уже зарегистрировались 7 миллионов пользователей из-за рубежа. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель разработчика.

Наиболее активно новые пользователи приходят из Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. С начала 2026 года иностранные пользователи отправили в Max более 1 миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков.

Продолжение после рекламы

Регистрация в мессенджере доступна жителям 40 государств. Расширение международного доступа проходит поэтапно. В ноябре 2025 года возможность пользоваться Max появилась у жителей стран СНГ. С марта 2026 года регистрация открылась для пользователей из Азии, Африки, стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

На начало апреля 2026 года общее число зарегистрированных пользователей мессенджера Max достигло 110 миллионов человек. При этом ежедневная аудитория сервиса превысила 80 миллионов.