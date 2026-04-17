Рязанская БСМП возобновила приём гражданского населения

Рязанская областная больница скорой медицинской помощи (БСМП) вновь принимает пациентов из числа гражданского населения. Об этом 16 апреля на мероприятии «Час с зампредом» сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников.

По словам министра, оказание плановой и экстренной медицинской помощи жителям региона в БСМП возобновили в ноябре 2025 года. В настоящее время для гражданского населения в больнице действует 300 коек.

Александр Пшенников отметил, что сейчас учреждение одновременно оказывает помощь как участникам специальной военной операции, так и обычным пациентам. Таким образом, БСМП вернулась к работе в смешанном формате после периода, когда основной акцент был сделан на лечении военнослужащих.

Ранее БСМП принимало участников СВО, для жителей Рязани работал травмцентр.