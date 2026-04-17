БСМП Рязань. Фото: vk.com/bsmpryazan
Медицина

Рязанская БСМП возобновила приём гражданского населения

Алексей Самохин
Рязанская областная больница скорой медицинской помощи (БСМП) вновь принимает пациентов из числа гражданского населения. Об этом 16 апреля на мероприятии «Час с зампредом» сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников.

По словам министра, оказание плановой и экстренной медицинской помощи жителям региона в БСМП возобновили в ноябре 2025 года. В настоящее время для гражданского населения в больнице действует 300 коек.

Александр Пшенников отметил, что сейчас учреждение одновременно оказывает помощь как участникам специальной военной операции, так и обычным пациентам. Таким образом, БСМП вернулась к работе в смешанном формате после периода, когда основной акцент был сделан на лечении военнослужащих.

Ранее БСМП принимало участников СВО, для жителей Рязани работал травмцентр.

