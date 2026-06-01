Остановку «Торговый городок» в Рязани перенесли к улице Затинной

Администрация Рязани напомнила жителям о переносе остановочного пункта «Торговый городок».

Остановка общественного транспорта теперь расположена не у главного входа на территорию Рязанской ВДНХ, а ближе к улице Затинной. Изменения ввели для повышения безопасности дорожного движения.

В городской администрации отметили, что на этом участке регулярно проходят рейды Госавтоинспекции. Кроме того, здесь дежурит эвакуатор, который вывозит автомобили, припаркованные с нарушением правил.

Водителей просят учитывать новую схему организации движения и не оставлять машины так, чтобы они мешали проезду общественного транспорта.