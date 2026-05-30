В Рязани с 22 июня вводится запрет на остановку и стоянку на ряде улиц

С 22 июня в Рязани вступают в силу новые ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортной транспортной среды, о чем сообщает управление дорожного хозяйства и транспорта города.

Участки с изменениями:

Ул. Гагарина, д. 18 — запрет на время проведения ремонтных работ.

Ул. Горького, д. 57.

Ул. Промышленная, д. 5, корп. 1 (на прилегающей территории).

Ул. Тимуровцев, д. 5, корп. 5 (придомовая территория).

На указанных участках будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Кроме того, на придомовой территории по адресу: Касимовское шоссе, д. 30 будут установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с аналогичными табличками о работе эвакуатора.

Администрация Рязани призывает всех автовладельцев учитывать эти изменения при планировании маршрутов и соблюдать новые правила парковки для избежания эвакуации транспортных средств.