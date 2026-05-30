Фото: прокуратура Рязанской области
Происшествия

Управляющая компания в Рязанском районе оштрафована на 125 тысяч рублей за нарушения в сфере ЖКХ

Анастасия Мериакри
Прокуратура Рязанского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при управлении многоквартирными домами, расположенными в деревне Турлатово. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

В частности, установлено, что в местах общего пользования имеются повреждения окрасочных слоев на стенах и потолках, следы залития на потолке, отсутствие плафонов осветительных приборов, а также повреждение почтовых ящиков и другие недостатки. Эти факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении обязанностей со стороны управляющей организации.

По результатам проверки прокуратура вынесла постановление о привлечении директора управляющей компании к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 125 тысяч рублей. Кроме того, фактическое устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратурой, чтобы обеспечить надлежащее состояние жилого фонда и защитить права граждан.

