Управляющая компания в Рязанском районе оштрафована на 125 тысяч рублей за нарушения в сфере ЖКХ

Прокуратура Рязанского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при управлении многоквартирными домами, расположенными в деревне Турлатово. В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

В частности, установлено, что в местах общего пользования имеются повреждения окрасочных слоев на стенах и потолках, следы залития на потолке, отсутствие плафонов осветительных приборов, а также повреждение почтовых ящиков и другие недостатки. Эти факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении обязанностей со стороны управляющей организации.

По результатам проверки прокуратура вынесла постановление о привлечении директора управляющей компании к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 125 тысяч рублей. Кроме того, фактическое устранение выявленных нарушений взято на контроль прокуратурой, чтобы обеспечить надлежащее состояние жилого фонда и защитить права граждан.