Умер актер из сериала «Эмили в Париже» Пьер Дени

Французский актер Пьер Дени, известный по своей роли в популярном сериале «Эмили в Париже», скончался 25 мая 2026 года в возрасте 69 лет. Причиной его смерти стала тяжелая форма бокового амиотрофического склероза (БАС), как сообщили его дочери в заявлении для агентства AFP. Об этом пишет РБК.

Пьер Дени родился 12 июля 1956 года во Франции. Он начал свою карьеру в театре в 1980-х годах, а затем перешел в кино и на телевидение. Дени стал известен благодаря ролям в таких сериалах, как: «Жюли Леско», «Сан-Тропе», «Профайл». В сериале «Эмили в Париже» он исполнил роль Луи де Леона, что принесло ему международную известность.

Смерть Пьера Дени вызвала множество соболезнований от его коллег. Актриса Сильви Вартан отметила, что он был чутким и веселым человеком, а Люс Мушель добавила, что их совместная творческая жизнь не должна была заканчиваться так быстро.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) — это неизлечимое прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором разрушаются двигательные нейроны. Это приводит к потере связи между мозгом и мышцами, что в конечном итоге вызывает полный паралич и атрофию мышц.