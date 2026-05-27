Фото с сайта правительства Рязанской области
Власть и политика

Павел Малков обсудил с деятелями культуры развитие отрасли и реализацию национальных проектов

Анастасия Мериакри
Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков провёл встречу с представителями сферы культуры региона. В мероприятии приняли участие министр культуры Екатерина Шуранова, руководители управлений культуры муниципалитетов, директора учреждений культуры и представители творческих союзов.

Основными темами обсуждения стали развитие отрасли, реализация национальных проектов «Семья», «Молодёжь и дети», партийного проекта «Культура малой Родины», а также меры поддержки работников культуры и решение актуальных проблем сектора.

Павел Малков подчеркнул, что культура является фундаментом, объединяющим страну, и её развитие должно продолжаться независимо от внешних обстоятельств.

«Культура – это то, что связывает нашу страну воедино, это ее фундамент. Поэтому, какие бы сложные ни были времена, развитием культуры надо заниматься всегда. Сейчас отрасль получает очень серьезную поддержку: только за последние три года из федерального и регионального бюджетов было выделено более 12 млрд рублей. Используем возможности национальных проектов, большое содействие оказывает региону Министерство культуры России», – сказал Павел Малков.

За последние три года в регионе обновлено 14 объектов культуры, построено 3 новых дома культуры, которые оснащаются современным оборудованием. Ведётся модернизация театров, включая ТЮЗ и Театр драмы. В 2026 году ремонтируются Михайловский исторический музей и Дворец культуры в Александро-Невском.

Отдельное внимание уделяется развитию библиотечной сети: к единому модельному стандарту приведено уже 14 объектов, в этом году откроются ещё 5 модельных библиотек и 6 детских культурно-просветительских центров. Книжные фонды пополнились почти на 500 тысяч экземпляров, ведётся капитальный ремонт книгохранилища областной библиотеки им. Горького.

Губернатор выделил ряд флагманских проектов: Рязанская область вошла в число пяти пилотных регионов по созданию филиалов Национального центра «Россия» на базе Рязанской ВДНХ; в реконструируемом здании кинотеатра «Родина» появится современный дом музыки с первым в регионе органом; после создания Рязанского театра балета формируется балетная школа. Подготовку кадров для отрасли усилят открытие филиала МГИКа и программа «Земский работник культуры».

Участники встречи представили реализованные и новые проекты, обсудили планы по популяризации народных промыслов и ремёсел. Губернатор ответил на вопросы представителей отрасли и дал соответствующие поручения. По итогам мероприятия Павел Малков вручил ведомственные и региональные награды работникам культуры за многолетний труд и вклад в развитие отрасли.

