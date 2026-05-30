Происшествия

Над Рязанской областью ночью 30 мая сбиты БПЛА

Анастасия Мериакри
В ночь с 29 на 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе над Рязанской областью.

По данным Министерства обороны, беспилотники сбиты в период с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая над территориями: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Напомним, беспилотная опасность была объявлена на территории Рязанской области в 01:29 30 мая. Отбой опасности дали в 04:08.

Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Погода

Когда в Рязань вернётся тепло, рассказали учёные РГУ

Вторая половина недели в Рязанской области пройдет под влиянием арктического воздуха. О погоде рассказали ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина в соцсетях.
Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Погода

В Рязанской области ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов

Жителей Рязанской области предупредили о ночных заморозках. По данным Гидрометцентра России, температура местами может опуститься до минус 2 градусов уже ближайшей ночью.

Темы

Общество

В Рязанской области введены новые меры поддержки для участников СВО и их семей

В соответствии с законом, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 25 мая 2026 года, участники СВО, которые заключили контракт с 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, а также их супруги, смогут получить освобождение от обязательств по просроченным кредитам.
Происшествия

Продавец из Сараевского района похитила из кассы более 67 000 рублей

По данным следствия, обвиняемая, работая продавцом и являясь материально ответственным лицом в одном из сетевых магазинов, в период с ноября по декабрь 2025 года похитила из кассового аппарата денежные средства на общую сумму более 67 тысяч рублей.
Новости России

Гидрометцентр предупредил о возможном появлении смерчей в Сочи и Сириусе

В южных регионах России, включая Краснодарский край и Адыгею, 30 и 31 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам Гидрометцентра РФ, в этих районах прогнозируются сильные дожди, ливни, град и ветер с порывами до 22 м/с.
Происшествия

Павел Малков прокомментировал ночную атаку беспилотников на Рязанскую область

Над Рязанской областью в ночь на 30 мая был сбит один БПЛА.
Происшествия

Управляющая компания в Рязанском районе оштрафована на 125 тысяч рублей за нарушения в сфере ЖКХ

Прокуратура Рязанского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при управлении многоквартирными домами, расположенными в деревне Турлатово.
Транспорт и дороги

В Рязани с 1 июня запустят автобус до Орехового озера

С открытием пляжного сезона, начиная с 1 июня, в Рязани возобновляет свою работу автобусный маршрут №25. Этот маршрут будет курсировать между площадью Свободы и озером Ореховое.
Происшествия

Рязанец угрожал врачам и пациентам пистолетом, требуя справку

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в мае 2025 года мужчина пришёл в учреждение здравоохранения, имея при себе пневматический пистолет. Зайдя в кабинет, где находились медицинские работники и пациенты, он применил физическую силу и продемонстрировал оружие.
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 мая

30 мая — день, когда интуиция и внутренняя гармония становятся главными проводниками к успеху. Планетарные аспекты побуждают прислушаться к себе, отпустить лишнее и сделать шаг навстречу новым возможностям.

