Над Рязанской областью ночью 30 мая сбиты БПЛА

В ночь с 29 на 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе над Рязанской областью.

По данным Министерства обороны, беспилотники сбиты в период с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая над территориями: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Напомним, беспилотная опасность была объявлена на территории Рязанской области в 01:29 30 мая. Отбой опасности дали в 04:08.