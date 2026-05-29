Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

Алексей Самохин
В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.

После комбинированного удара по Киеву с применением ракет «Орешник» противник практически прекратил атаки. Пауза длилась около недели. Но в ночь на 29 мая массированные налёты на тыловые регионы возобновились. Об этом пишет «МК». 

По данным российского Министерства обороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 208 беспилотников за одну ночь. В Саратовской и Ярославской областях большинство дронов сбили без особых последствий. Тяжелее всего пришлось Волгограду.

Ударные беспилотники «Лютый» атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод области и научно-производственный центр. Один из дронов врезался в жилой дом. Два человека погибли.

Атаки фиксировались и в прифронтовой зоне: под удар попал Алчевск в ЛНР, трассы в Новороссии. В Крыму на трассе «Таврида» загорелся бензовоз после попадания беспилотника.

Эксперт: готовятся к удару по Москве

Военный эксперт и историк сил ПВО Юрий Кнутов объяснил логику противника. По его словам, эффект от российского удара оказался очень ощутимым для Украины, хотя Киев и пытался представить ситуацию иначе. Теперь ВСУ пытаются мстить, целясь в гражданскую и тыловую инфраструктуру.

Запасы ударных средств у противника после российских ударов по местам хранения и сборки дронов сократились, считает Кнутов. Вместе с тем эксперт не исключает, что недельная пауза использовалась для накопления беспилотников перед крупной атакой, возможно по Москве и Московской области. Российская сторона, по его словам, этот сценарий просчитывает и продолжает планомерно работать по объектам складирования и сборки дронов и крылатых ракет.

Аналитики прогнозируют: в ближайшие дни интенсивность атак может возрасти.

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
