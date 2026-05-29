Вандалы испортили урны на экотропе в Лесопарке Рязани, мэрия обещает починить

Новые урны на экологической тропе рязанского Лесопарка повредили неизвестные. Металлические каркасы вынуты и испорчены. Администрация города уже пообещала ремонт.

Пресс-служба администрации Рязани сообщила о вандализме на экологической тропе городского Лесопарка. Новые урны, недавно установленные вдоль маршрута, оказались повреждены. Неизвестные извлекли внутренние металлические каркасы и привели их в негодность.

Власти заверили: урны отремонтируют. Горожан призвали бережно обращаться с общественным имуществом и помочь сохранить зоны отдыха в порядке.