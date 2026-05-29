Сторонники партии «Новые люди» высадили 3  тысячи деревьев в Лесопарке Рязани 

В Лесопарке города Рязани высадили три тысячи деревьев. Масштабную экологическую акцию «Зелёные города» провела партия «Новые люди» совместно с фондом «Экосфера».

Акция «Зелёные города» носит всероссийский характер. Она прошла в 52 регионах Российской Федерации. В Рязанской области локацией для её проведения выбрали Лесопарк в областном центре. Большая зелёная зона была создана более 70 лет назад, она является местом притяжения жителей и гостей Рязани.

— Рязанцы продолжили дело основателей парка, высадив шаровидные ивы – идеальный выбор для местной экосистемы, особенно в условиях весенних паводков, — рассказала руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Анастасия Стеценко. На посадку деревьев пришли целые семьи, трудовые коллективы, студенты, курсанты и волонтёры. Высадку деревьев посвятили близким людям, установив памятные таблички.

Присоединился к акции Олег Яшин, мастер спорта СССР, член Олимпийской сборной СССР по хоккею (1990 г.). Своё дерево он посадил в честь мамы Валентины Васильевны.

Пенсионерка Валентина Иванцова несколько месяцев назад присоединилась к партийному проекту для старшего поколения «Жить по-новому», а когда узнала об экологической акции, не могла её пропустить. Сажала деревья в Лесопарке рязанка вместе с детьми и внуками.

В рамках акции «Зелёные города» волонтёры и неравнодушные граждане высадили в различных уголках страны 300 тысяч саженцев. Это 100 гектаров нового леса. Отмечается, что экологические проекты в Рязанской области будут продолжены.