Брат убитой в Рязани 15-летней девочки задержан

В Рязани по подозрению в совершении убийства 15-летней девочки задержан несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Как сообщалось ранее, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки в городе Рязани (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что в ночь с 23 на 24 мая текущего года в вечернее время между 17-летним фигурантом и его 15-летней родной сестрой произошел конфликт, в ходе которого подросток нанес девочке несколько ударов ножом. Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемый скрылся.

Благодаря грамотно-спланированным оперативно-разыскным мероприятиям, при сопровождении сотрудниками ОУР УМВД России по Рязанской области местонахождение 17-летнего юноши было установлено на территории региона.

27 мая 2026 следственными органами фигурант был задержан.

В настоящее время он дал признательные показания и рассказал о совершенном им преступлении.