В Рязани задержана 21-летняя девушка, укравшая 800 тысяч по указанию мошенников

Полицейскими задержана жительница Подмосковья, совершившая в Рязани кражу денег и золота по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Правоохранители установили и задержали 21-летнюю жительницу Московской области, от действий которой в связке с телефонными мошенниками пострадала рязанская семья.

В полицию обратилась 35-летняя местная жительница и сообщила, что в ее квартире на улице Вишневой вскрыт сейф, из него пропали 800 тысяч рублей и золотые украшения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Оперативники уголовного розыска установили, что похититель проник в квартиру свободным доступом. Тщательно изучая обстоятельства преступления, полицейские выяснили, что перед кражей серьезной психологической обработке телефонных мошенников подверглась 14-летняя дочь заявительницы. Аферисты связались с девочкой, сообщили ей, что для ее семьи есть угроза потери денег и уголовного преследования, и расспросили о финансовом состоянии родителей. Неизвестные убедили ребенка втайне ото всех спрятать ключи от квартиры в условленном месте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили, что ключами воспользовалась 21-летняя жительница Московской области, и во время командировки в соседний регион задержали ее.

По предварительной информации, девушка действовала по указанию телефонных мошенников. Приехав в Рязань, она извлекла из тайника ключи, открыла ими пустую квартиру и вскрыла небольшой сейф, замок которого не отличался надежностью. Похищенные 800 тысяч рублей она перевела на счет анонимных сообщников, а золото передала другому курьеру.

Полицейские доставили злоумышленницу в Рязань, она заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.