Жители нескольких улиц Рязани остались без электричества в разгар рабочего дня 

В четверг, 28 мая, в 10:50 в одном из районов Рязани пропал свет. Причиной стало технологическое нарушение на сети электроснабжения.

По данным РГРЭС, без электричества остались жители улиц Островского, Черновицкой, Гагарина, Стройкова, Школьного 1-го проезда, 9-й, 10-й и 11-й Линий, переулка Линия, Дорожного переулка, улицы Ленинского Комсомола, Новопавловской, Осипенко, переулка Осипенко, Прудного переулка, Прудного проезда в районе Соколовки, а также Михайловского шоссе.

На месте работает ремонтная бригада: специалисты занимаются поиском и локализацией повреждённого участка, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и просят отнестись к ситуации с пониманием. По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обратиться по телефону 55-01-12.

Обновлено: В 12:22 электроснабжение потребителей восстановили в полном объёме.