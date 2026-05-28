На СТС выходит мелодрама Жоры Крыжовникова с Лядовой, Стречиной и Трейстер

8 июня на СТС состоится курортная телепремьера романтической драмы «Тысяча «нет» и одно «да»» (16+) — 8-серийного проекта Wink.ru. В сериале продюсера Жоры Крыжовникова сыграли: Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман и Мила Ершова. В режиссёрском кресле — Андрей Силкин. 

По сюжету одна случайная встреча навсегда изменит жизни Оксаны (Ксения Трейстер). Всё началось… со свадьбы сестры Тани (Ангелина Стречина), которую организовывает мама Галя (Елена Лядова). Правда, праздничный день превращается в череду катастроф. На торжестве даже появляется бывший Тани (Иван Жвакин), а самоуверенный бизнесмен Сергей (Константин Белошапка) при всех делает предложение Оксане.

«Мой герой к тридцати годам смог заработать тринадцать миллиардов и не потерять светлый, местами наивный, инфантильный взгляд на мир. Им движет любовь к делу, людям и жизни во всех её проявлениях. А Оксана привлекла моего персонажа неземной красотой и той же юностью души, которую сохранил Сергей», — признаётся Константин Белошапка.

На съёмках актёра ждали не только эмоциональные сцены, но и трюковые: в одном из эпизодов ему пришлось нырять в ледяную морскую воду. Сериал снимали в Москве и Сочи, где в это время шли проливные дожди, а температура в первый день не превышала шести градусов. «Хотя все съёмки мы мерзли, зато в кадре у нас солнце и любовь», — вспоминает Елена Лядова. 

По словам режиссёра Андрея Силкина, локация здесь играет большую роль. «Наши герои обладают горячим характером: они эмоциональны и влюблены. Их жизнь протекает в курортном городе, в атмосфере яркого солнца, моря и чаек, что во многом отражается на их натуре, действиях и поступках. В мегаполисе же живут совершенно другие люди, им часто не хватает тепла и времени для счастья», — говорит он.

Кроме проблем с погодой, актёры также сталкивались с внутренними дилеммами. Так, Ангелина Стречина сначала претендовала на другую роль и не представляла себя в роли Тани. Актриса признаётся, что только на примерке костюмов смогла «раскусить» свою героиню. «Я обратила внимание, как на меня смотрели и общались, когда я была в образе. Оказывается, когда ты в белом идеально сидящем платье, в правильно подобранных украшениях, на каблуках и аккуратно, стильно причесана, с тобой разговаривают особенным образом. Недаром говорят: «Короля играет свита». При этом постаралась сделать героиню глубокой, чтобы зритель ей сопереживал», — отмечает она.

