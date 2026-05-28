Сериал «Тайный город» со звёздным актёрским составом выйдет осенью 2026 года

Осенью 2026 года на телеканале ТНТ и Кинопоиске выйдет восьмисерийный мистический экшен «Тайный город» — масштабный проект с Алексеем Гуськовым, Юрием Колокольниковым и Юлией Пересильд в главных ролях. В основе сюжета — книжная вселенная Вадима Панова и Москва, за привычным обликом которой скрывается совсем другой город.

Главный герой — Артём (Олег Савостюк), случайно ставший свидетелем загадочного происшествия. Этот момент открывает ему скрытую от обычных горожан Москву, живущую по собственным законам. Расследование инцидента в центре столицы возложено на опергруппу под командованием принципиального майора Андрея Корнилова — его сыграл Алексей Гуськов. На пути героев окажутся влиятельные лидеры трёх домов, которые поддерживают хрупкое равновесие этого тайного мира: Сантьяга (Юрий Колокольников), Всеслава (Юлия Пересильд) и Франц де Гир (Андрей Мерзликин). Отдельного внимания заслуживает загадочный Любомир в исполнении Лео Канделаки. Звёздный актёрский состав проекта также включает Диану Пожарскую, Милоша Биковича, Марию Андрееву, Евгения Чебаткова, Павла Чинарёва, Кирилла Кяро, Дениса Шведова, Ивана Добронравова, Лолиту Таборко, Александру Ревенко, Петара Зекавицу, Игоря Верника и Сергея Шакурова в роли профессора Льва Серебрянца.

Сюжет сериала вдохновлён циклом произведений Вадима Панова. Сценарий написали Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская, режиссёрами выступили Андрей Туманов и Николай Рыбников. За визуальный облик картины отвечали оператор-постановщик Улугбек Хамраев, художник-постановщик Юлия Чарандаева и художник по костюмам Татьяна Мамедова.

Съёмки прошли в Москве в 2025 году. Производство охватило как знаковые городские локации — парк Зарядье, Северный речной вокзал, деловой центр Москва-Сити, — так и масштабные декорации, специально возведённые на кинозаводе Москино. Производством занималась компания «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино.