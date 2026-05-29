Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Кошкина и сёстры Аверины сцепятся в новом выпуске шоу «Сокровища императора» на ТНТ

Алексей Самохин
Новый выпуск шоу «Сокровища императора» (16+) на ТНТ обещает один из самых острых конфликтов сезона. Поводом для разборки станет вопрос, который в России многие считают болезненным: Олимпийский статус сестёр Авериных. Эфир — в воскресенье, 31 мая, в 18:30.

Марго Кошкина, судя по анонсу канала, заденет гимнасток за живое. Она заметит, что официально сёстры Аверины не являются олимпийскими чемпионками, а лишь участницами Олимпиады — несмотря на то что для миллионов россиян они давно чемпионки без всяких оговорок. Именно этот нюанс и ляжет в основу конфликта за круглым столом.

Градус быстро повысится. Кошкина обронит фразу о своих знакомых олимпийских чемпионах из разных видов спорта и о воспитании «настоящих спортсменов». Сёстры воспримут это однозначно: «То есть мы для тебя не настоящие спортсмены?»

Перепалка выйдет за рамки спортивной дискуссии и перерастёт в выяснение отношений с переходом на личности. По накалу, обещает ТНТ, Кошкины и Аверины переплюнут даже вечно конфликтующих розовых и зелёных.

Особенно некомфортно в этой ситуации окажется новичкам проекта — актёру Павлу Деревянко и его жене Зое Фуць, для которых подобный скандал за общим столом явно не лучший способ влиться в компанию.

