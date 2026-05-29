Кристина Орбакайте, Ольга Бузова и Филипп Киркоров периодически оказываются в центре слухов о причастности к масонскому движению. Поводом служат эпатажные образы и жесты, которые некоторые зрители трактуют как отсылки к оккультной символике.

Иерей Владислав Береговой, однако, не торопится с выводами. В беседе с «Абзацем» он объяснил подобное поведение артистов иначе: «Чёрный пиар — это тоже пиар. И не имеет значения, разделяешь ты какие-то убеждения или нет. Главное — чтобы о тебе говорили и вспоминали. Для того чтобы о них вспоминали, им необходимо постоянно творить какую-то дичь», — сказал отец Владислав. По его словам, артисты готовы заигрывать с чем угодно — мистикой, эзотерикой, масонством, православием — лишь бы оставаться на слуху. Это, как выразился священник, их проклятие.

Разговор об Орбакайте начался после того, как глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратил внимание на обложку её нового трека: певица прикрыла половину лица рукой с изображённым на ней открытым глазом. Бородин усмотрел в этом жесте отсылку к масонскому символу всевидящего ока. Дополнительным аргументом для него стало место проживания Орбакайте — по соседству с закрытым клубом для представителей мировых элит.

Подозрения в адрес Бузовой связаны с её сценическими жестами: два пальца, сложенные наподобие латинской L, и руки, образующие пирамиду, которой артистка очерчивает воздух. Последний символ в эзотерической традиции ассоциируется с дьявольской тематикой. Сама певица свою связь с оккультизмом отрицает.

Киркоров скандалы провоцирует охотнее других. На праздновании своего 55-летия он исполнил песню «Мария Магдалена» на фоне огромного креста, установленного прямо на сцене, — это возмутило часть общественности. Отдельного внимания удостоилось его посещение православного мужского монастыря в футболке с изображением всевидящего ока.