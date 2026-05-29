Троицкая родительская суббота 2026: как правильно молиться за усопших 30 мая

30 мая 2026 года православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу — день, когда Церковь молится обо всех усопших без исключения. Разбираем, что и когда происходит на службе, зачем нужен парастас и что принести в храм.

Троицкая родительская суббота: два дня молитвы, парастас и поминальный стол

Память об ушедших — живая часть православной традиции. В году есть особые дни, когда Церковь молится сразу обо всех православных христианах, когда-либо завершивших земной путь. Одна из таких дат — Троицкая родительская суббота, в 2026 году она выпала на 30 мая.

Название говорит само за себя: суббота стоит накануне праздника Пятидесятницы, Святой Троицы. А «Вселенская» она потому, что молитва в этот день не ограничена именами из записок — она обращена ко всем усопшим православным, прося у Господа прощения грехов и вечной жизни в Царствии Небесном.

Главные поминальные службы начинаются вечером пятницы, 29 мая 2026 года. Лучше прийти после работы, подать записку с именами близких и остаться на вечернее заупокойное богослужение — парастас.

Утром 30 мая совершается Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. На неё тоже можно подать записки с именами усопших православных.

Что такое парастас и как его узнать

Парастас — особое заупокойное богослужение, в основе которого лежит 118-й псалом («Блаженны непорочные в путь…»). Псалом разделён на две части, называемые статиями. Первую сопровождает припев «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим», вторую — «Спасе, спаси мя». По этим словам вы сразу поймёте, что началась именно эта служба.

Интересная деталь: хотя псалом крепко связан в народном сознании с отпеванием и панихидой, по своей природе он торжественный и напрямую связан с темой Воскресения Христа.

Парастас входит в состав утрени и начинается примерно через 40 минут от начала всей серии вечерних служб. В нём звучат две заупокойные ектении обо всех усопших православных: первая — после первой статии, вторая — после второй.

Помимо этого, на утрене читается заупокойный канон. Его вы узнаете по повторяющемуся припеву «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих». После шестой песни канона следует третья заупокойная ектения.

Что происходит на Литургии утром 30 мая

На утренней службе поминовение усопших вплетено в саму ткань богослужения. После входа с Евангелием хор поёт заупокойные тропарь и кондак «Со святыми упокой…». Затем звучит заупокойный прокимен «Души их во благих водворятся» — стих перед чтением Священного Писания.

Апостольское и евангельское чтения посвящены теме воскресения усопших. Между ними — «Аллилуйя» с заупокойными стихами. Ектения за усопших читается после молитвы о Святой Руси. Причастный стих и тропарь после Причастия тоже заупокойные.

Отдельная деталь: все памяти святых, приходящиеся на 30 мая, по церковному Уставу переносятся на другой день. Так служба Родительской субботы остаётся полностью сосредоточенной на молитве об усопших — без отвлечений.

Что принести в храм

В Родительскую субботу в центре храма ставят тетрапод — четырёхножный стол для поминальных приношений. На него прихожане самостоятельно кладут продукты: любую свежую еду, приготовленную с любовью или купленную специально. Это может быть то, что нравилось тем, о ком вы сегодня молитесь, или нравится вам.

В пакет с едой вложите записку с именами поминаемых. Можно прикрепить её и сверху — тогда в храме сразу будет видно, о ком молиться.

По материалам журнала «Фома».