Фото: Рязанского Дворца Первых
Общество

Рязанская певица Виктория Захарова получила ГРАН-ПРИ конкурса «Лучший голос Земли»

Олеся Чугунова
Государственном Кремлёвском Дворце прошёл гранд-финал престижного вокального состязания «Лучший голос Земли». Среди более чем 800 участников борьбу за выход в финал вели воспитанники студии эстрадного вокала Рязанского Дворца Первых (руководитель — Лейла Эльшадовна Никитина). По итогам отбора в число 20 лучших певцов России вошли солистка Виктория Захарова, а также группы «Чупа-Чупс» и «Смузи-бэнд».

Жюри конкурса, куда вошли известные музыканты, продюсеры и педагоги ведущих вузов страны, было поистине звёздным: Ксения Политковская, Анна Руднева, Марина Андрусенко, Наталья Шамиладзе, Азиза Иргашева, Светлана Караерова, Андрей Бражкин, Алексей Чаплыгин, Эдуард Оганесян, Фарго, Александр Лев Коновалов, Дарья Кузнецова, Сергей Ревтов, Андрей Ктитарев, Анна Немченко, Денис Клявер, Александр Иванов, Ева Власова. Ведущей вечера выступила Яна Чурикова. Одним из самых ярких моментов стали совместные номера юных дарований с российскими звёздами: Виктория Захарова спела с Евой Власовой песню «Танцуй вопреки», «Смузи-бэнд» — с Мией Бойкой композицию «Казак», а «Чупа-Чупс» — с Виктором Рубиным и Натальей Сенчуковой хит «Крестики-Нолики».

Главная сенсация вечера — победа Виктории Захаровой. Исполнив арию «La Haine» из мюзикла «Ромео и Джульетта», она завоевала ГРАН-ПРИ, поразив жюри вокальной техникой, глубиной и артистизмом. По традиции победитель конкурса получает право представлять Россию на международном конкурсе «Сан-Ремо Джуниор-2027» в Италии.

И ещё одна радостная новость: совсем скоро выступления рязанских талантов покажет Первый канал. За кадром — долгие репетиции, упорный труд и безграничная любовь к творчеству. Сердце переполняет гордость: юные артисты достойно представили свой город на главной сцене страны. Каждый взгляд, движение и нота дышали уверенностью, профессионализмом и искренней любовью к искусству.

