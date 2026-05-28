«Ростелеком» наградил рязанских журналистов и представил цифровую платформу для рестораторов

27 мая состоялась встреча представителей рязанского филиала «Ростелекома» с местными журналистами и блогерами — участниками XV конкурса «Вместе в цифровое будущее». Хотя в этом году ни один из рязанцев не вошёл в число победителей, компания решила поощрить всех, кто принял участие.

Ключевым событием встречи стала презентация новой платформы для ресторанного бизнеса — «Рестомания». Сервис работает внутри защищенного контура «Ростелекома» и объединяет всё необходимое для управления заведением любого формата. Главное преимущество — возможность продавать без посредников и лишних комиссий агрегаторов, развивая собственные каналы сбыта.

Основные возможности платформы:

· Прием заказов — инструменты для создания сайта доставки, QR-меню и управления курьерской службой уже в базовой версии.

· Лояльность гостей — запуск брендированного мобильного приложения, начисление бонусов и персонализированные push-уведомления.

· Внутренний учет — контроль залов, кухни, работы персонала и встроенная аналитика.

Платформа позволяет выстроить прямую коммуникацию с гостями, формируя базу знаний для роста бизнеса. Анализируя историю заказов, оценки и реакции в приложении, владельцы смогут предлагать персонализированные акции и улучшать сервис.