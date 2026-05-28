Спектакль «Юра» Рязанского театра кукол впервые показали на международном фестивале в Иванове

Спектакль Рязанского театра кукол «Юра» впервые был показан за пределами родной сцены — сразу на международном фестивале. Выступление состоялось 26 мая на сцене Ивановского драматического театра в рамках XV Международного фестиваля театров кукол «Муравейник».

Постановке, посвящённой детству Юрия Гагарина, выпала честь закрывать программу юбилейного «Муравейника». Всего в фестивале приняли участие 16 спектаклей. Свои работы представили театры кукол из Улан-Удэ, Перми, Белгорода, Ульяновска, Вологды, Рыбинска, Нижнего Тагила, Владимира, Воронежа, Мытищ, Балашихи, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Иванова и Могилёва (Белоруссия). Тема фестиваля в этом году — «Теория большого волшебства».

В основе спектакля — воспоминания Юрия Гагарина об отце: «До сих пор помню желтоватую пену стружек, как бы обмывающих его крупные рабочие руки, и по запахам могу различить породы дерева — сладковатого клёна, горьковатого дуба, вяжущий привкус сосны».

Ночь перед показом, по словам артистов, была бессонной. Сцена находится глубоко внутри Ивановского театрального комплекса, где кукольники работают на одной площадке с драматическим и музыкальным театрами. Задача коллектива состояла в том, чтобы построить на этой сцене мир Юры — «распахнуть небо», как говорят в театре. Несмотря на сложность, постановка состоялась успешно.

Ивановские зрители высоко оценили спектакль. В отзывах, в частности, говорится: «Сегодня видели звёзды. У большой истории есть человек. Здесь был… ЮРА. Спасибо Рязанскому театру кукол и фестивалю «Муравейник» за волшебство и звёзды».