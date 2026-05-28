«Орешников» могло быть два: генерал Попов объяснил, почему стороны это скрывают

Российская армия во время удара по объектам на Украине могла применить сразу две ракеты «Орешник». Об этом сообщили источники, а позже информацию прокомментировал заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По словам эксперта, официальные данные о примененных средствах поражения раскрываются лишь частично. Минобороны перечисляет общее количество задействованных сил, но не уточняет, какие именно ракеты использовались на конкретных направлениях. Как пояснил Попов, такая осторожность связана с военной тайной. Если раскрыть точное число «Орешников», «Кинжалов» или «Искандеров», противник сможет оценить возможности России по массированным ударам.

Эксперт отметил, что молчат не только российские официальные структуры, но и украинская сторона вместе с западными аналитиками. Одним невыгодно демонстрировать свои возможности, другим — собственную уязвимость.

Попов допустил, что пусков действительно могло быть два. При этом он не исключил и другой вариант: за «Орешник» могли принять несколько одновременно ударивших «Кинжалов». Ночью различить тип ракет крайне сложно.

«Кинжалы», «Цирконы» и «Орешник» оставляют похожие косвенные признаки при ударе. Особенно если речь идет о пикировании и мощном кинетическом воздействии. Днем различия были бы заметнее из-за световых и дымовых эффектов.

Отдельно эксперт прокомментировал вопрос предупреждений о ракетных пусках. Он напомнил, что Россия обязана уведомлять США о запуске стратегических баллистических систем. Это связано с международными механизмами контроля. Спутники системы предупреждения фиксируют старт ракеты практически мгновенно. Если ракета резко набирает высоту по баллистической траектории, американская сторона может принять запуск за применение межконтинентального вооружения.

По словам Попова, «Орешник» находится между межконтинентальными и оперативно-тактическими ракетами. При этом его мощность значительно выше обычных комплексов такого класса. Эксперт считает, что даже при утечке информации Украина не успевает полноценно реагировать на подобные удары. Военные могут определить примерное направление полета, однако ракеты способны маневрировать уже в процессе движения.

Он пояснил, что траектория может указывать на Киев, но затем ракета способна изменить направление и уйти к другой цели. Именно поэтому предупреждения о пусках, по мнению Попова, не делают удары менее эффективными.

Также генерал прокомментировал отказ западных дипломатов покидать Киев. По его мнению, европейские представители уверены, что Россия не станет наносить удары по дипломатическим объектам. Подобное поведение рассчитано на политический эффект. Любые потери среди иностранных дипломатов могут стать поводом для резкого усиления давления на Москву.

При этом эксперт уверен, что новые удары по украинской инфраструктуре продолжатся. По его словам, сейчас противник находится в состоянии повышенной готовности, однако долго поддерживать такой режим невозможно.