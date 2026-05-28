В Шиловском районе отметили День пограничника

28 мая у мемориала Славы в Шилове состоялся торжественный митинг, приуроченный ко Дню пограничника. На мероприятие собрались местные жители, которые в разные годы несли службу на защите государственных рубежей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

С поздравлениями к ветеранам обратились председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, заместитель председателя общества ветеранов-пограничников Сергей Булатов и глава администрации Шиловского района Сергей Стерликов. Присутствующие почтили минутой молчания павших воинов и возложили цветы к Вечному огню.

Праздничные мероприятия продолжились в селе Ибредь на площади имени Героя РФ Игоря Филькина. Здесь собрались ветераны погранвойск, МВД, ФСБ, ВДВ, участники боевых действий, ликвидаторы чернобыльской аварии, казаки, юнармейцы и жители окрестных сёл.

С приветственным словом выступили глава Ибредского сельского поселения Сергей Разуваев и Сергей Булатов. Особые слова благодарности прозвучали в адрес Раисы Григорьевны Филькиной — матери героя-пограничника. Право зажечь свечу памяти получил ветеран погранвойск Олег Пантелеев. К памятнику Игорю Филькина были возложены цветы.

Кульминацией праздника стали командные соревнования по стрельбе по мишеням и метанию гранат. 13 команд ветеранов продемонстрировали отличную военную подготовку на огневом рубеже. Завершился день традиционной походной кашей, которая подняла настроение всем участникам.

Игорь Филькин проходил службу на 12-й погранзаставе Московского пограничного отряда, дислоцированной в Таджикистане. 13 июля 1993 года позиции защитников атаковали 250 боевиков. В неравном бою оказались 42 пограничника и трое военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии. Филькин удерживал порученный ему рубеж, получил множество ранений, но не прекращал стрельбу по противнику. Указом Президента РФ от 19 июля 1993 года Игорю Викторовичу Филькину присвоено звание Героя России (посмертно).