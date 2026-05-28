Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и клубники из Армении с 30 мая

С 30 мая 2026 года Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Об этом сообщил официальный сайт.

В ведомстве пояснили, что решение связано с участившимися нарушениями при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию. По данным службы, ситуация создает угрозу фитосанитарному состоянию страны. Как уточнили в Россельхознадзоре, армянская сторона ранее уже получала уведомления о выявленных нарушениях, однако необходимых мер принято не было.

С 21 по 27 мая специалисты ведомства провели инспекцию предприятий Армении. Проверка выявила ряд нарушений в тепличных комплексах. Речь идет о наличии карантинных объектов, опасных для стран ЕАЭС. В службе отметили, что в 2026 году при ввозе продукции из Армении зафиксирован 181 подобный случай.

Дополнительные вопросы возникли и к системе контроля поставок. По данным информационной системы Россельхознадзора, значительная часть овощей и фруктов поступает от армянских участников внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности. Часть компаний, как утверждают в ведомстве, уклоняется от карантинного фитосанитарного контроля.

В Россельхознадзоре считают, что это говорит об отсутствии полноценной системы прослеживаемости продукции при экспорте в Россию.