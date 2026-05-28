Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и клубники из Армении с 30 мая

С 30 мая 2026 года Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Об этом сообщил официальный сайт. 

В ведомстве пояснили, что решение связано с участившимися нарушениями при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию. По данным службы, ситуация создает угрозу фитосанитарному состоянию страны. Как уточнили в Россельхознадзоре, армянская сторона ранее уже получала уведомления о выявленных нарушениях, однако необходимых мер принято не было.

С 21 по 27 мая специалисты ведомства провели инспекцию предприятий Армении. Проверка выявила ряд нарушений в тепличных комплексах. Речь идет о наличии карантинных объектов, опасных для стран ЕАЭС. В службе отметили, что в 2026 году при ввозе продукции из Армении зафиксирован 181 подобный случай.

Дополнительные вопросы возникли и к системе контроля поставок. По данным информационной системы Россельхознадзора, значительная часть овощей и фруктов поступает от армянских участников внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности. Часть компаний, как утверждают в ведомстве, уклоняется от карантинного фитосанитарного контроля.

В Россельхознадзоре считают, что это говорит об отсутствии полноценной системы прослеживаемости продукции при экспорте в Россию.

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, её брат пропал
Ливни с градом и сильным ветром ожидаются в Рязанской области

Метеопредупреждение опубликовано пресс-службой ГУ МЧС России по Рязанской области. 
ВСУ атаковали гимназию №7 в Сватове ЛНР

В городе Сватово, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные нанесли удар по зданию гимназии №7.
Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...

В Рязанской области ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов

Жителей Рязанской области предупредили о ночных заморозках. По данным Гидрометцентра России, температура местами может опуститься до минус 2 градусов уже ближайшей ночью.
В Рязани отменили детский праздник в Нижнем городском саду

Как уточнили в мэрии, мероприятие отменили по техническим причинам. Праздник был запланирован на 11:00.
13 случаев несанкционированного подключения газа выявлено в Рязанской области

Незаконные врезки зафиксированы в Спасском, Шиловском, Рязанском, Рыбновском округах, а также городе Рязани. Совместно со специалистами газораспределительных организаций все подключения были ликвидированы. 
В России предложили отказаться от слова «гамбургер» и бороться с американским фастфудом 

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил отказаться от слова «гамбургер» и заменить его русскими аналогами. По его мнению, англицизмы в сфере фастфуда нужно запретить, а вместо западной еды продвигать каши, блины и сырники.
«Орешников» могло быть два: генерал Попов объяснил, почему стороны это скрывают

Военный эксперт Владимир Попов допустил, что во время недавнего удара по Украине могли применить сразу два комплекса «Орешник». По его словам, Москва и Киев не раскрывают детали намеренно — речь идет о возможностях ракет и реальной эффективности ударов.
В Рязани задержана 21-летняя девушка, укравшая 800 тысяч по указанию мошенников

В полицию обратилась 35-летняя местная жительница и сообщила, что в ее квартире на улице Вишневой вскрыт сейф, из него пропали 800 тысяч рублей и золотые украшения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Брат убитой в Рязани 15-летней девочки задержан

В настоящее время он дал признательные показания и рассказал о совершенном им преступлении.
Жители нескольких улиц Рязани остались без электричества в разгар рабочего дня 

28 мая жители нескольких улиц Рязани столкнулись с внезапным отключением электроэнергии. Причина — технологический сбой в сети. Ремонтники уже работают на месте, однако сроки восстановления пока не называются.

