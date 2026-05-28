Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

В России предложили отказаться от слова «гамбургер» и бороться с американским фастфудом 

Алексей Самохин
Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил отказаться от слова «гамбургер» и заменить его русскими аналогами. По его мнению, англицизмы в сфере фастфуда нужно запретить, а вместо западной еды продвигать каши, блины и сырники.

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с инициативой заменить слово «гамбургер» на русские аналоги. С таким предложением политик намерен обратиться к властям. В беседе с «Абзацем» он заявил, что иностранные названия в сфере общественного питания необходимо постепенно убирать из употребления. Вместо «гамбургера» Малинкович предложил варианты «котлетник», «кокошник» или «бутерброд ленинградский».

По словам политика, американская культура быстрого питания не соответствует российским традициям и негативно влияет на здоровье граждан. Он считает, что процесс импортозамещения в общепите должен проходить последовательно, но без затягивания.

Малинкович напомнил, что в советские годы уже меняли иностранные названия на отечественные. В качестве примера он привел переименование французской булки в городской батон.

Политик уверен, что новые названия со временем могут стать привычными для покупателей. Для адаптации бизнеса, по его мнению, необходимо предусмотреть переходный период сроком около года.

Кроме смены вывесок и меню, Малинкович предложил активнее продвигать русскую кухню через социальную рекламу. Речь идет о популяризации блюд, которые традиционно считаются частью национального питания. В качестве примеров он назвал каши, блины, супы и сырники. Именно такая еда лучше подходит жителям России.

Также Малинкович выступил за создание телевизионных роликов о вреде фастфуда. По его задумке, реклама должна показывать разницу между американской быстрой едой и традиционной русской кухней.

«Нужно снимать ролики для телеканалов, где было бы наглядно видно: человек съел гамбургер, заболел и умер, а тот, кто поел русской каши или супа, чувствует себя прекрасно и бежит на работу», – резюмировал политик.

Политик заявил, что западный фастфуд приводит к проблемам со здоровьем. Поэтому стране необходимо постепенно отказываться от американских стандартов питания и формировать собственную гастрономическую культуру.

